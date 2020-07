SARONNO – “Il periodo Post Covid metterà a dura prova l’economia reale e le casse dei comuni nei prossimi mesi; tutto ciò in attesa dell’erogazione delle risorse europee del Recovery Fund pronte però solo dal 2021. In materia risorse finanziarie i Fondi Ue saranno nei prossimi anni un’opportunità concreta per i comuni, in questi anni già gravati da riduzioni di trasferimenti”. Così Mauro Rotondi spiega l’appuntamento organizzato nel weekend.

“Ne abbiamo parlato nell’incontro organizzato dal PD di Saronno con Carmine Pacente, Presidente Commissione Politiche Europee del comune di Milano, responsabile Anci Lombardia in tema di Fondi Europei e Consigliere Comunale al Comune di Milano. La serata, svoltasi venerdì 24 luglio in piazza Libertà e conclusosi con un aperitivo, ha riscosso attenzione e partecipazione. Le opportunità per i diversi settori sono molte: welfare, digitalizzazione, cultura, sviluppo, ambiente, recupero aree dismesse. Saronno ha il dovere di intercettare nuove opportunità, per farlo dovremmo essere capaci di andare oltre noi stessi, ragionando non più solo come Saronno, ma metterci in rete con altre città che vorranno condividere queste opportunità; un passo necessario per avere più forza e credibilità presso le dovute sedi.

Il fare rete permetterà di pensare, preparare e seguire progetti al fine di ottenere l’autorizzazione per lo stanziamento dei fondi. La stessa Anci può supportare i comuni che iniziano questo percorso, mettendo a disposizione tecnici e consulenti. L’attuale giunta ha tolto Saronno da Anci, un’iniziativa discutibile. Serve un cambio di rotta, una mentalità per una Saronno nuova. La nostra città deve uscire dell’isolamento e confrontarsi con le migliori pratiche. Se Saronno cambierà amministrazione, rientrare in Anci sarà pertanto un passo da compiere per il prossimo futuro.

Mauro Rotondi