SOLARO – Anche Nilde Moretti, sindaco di Solaro, ha partecipato al laboratorio di sviluppo sostenibile promosso da Anci, l’associazione nazionale comuni italiani. Quella offerta dal sindaco Moretti ad Ancilab, questo il nome del progetto, è stata una partecipazione attiva: nel suo intervento, il sindaco di Solaro, ha parlato del progetto pilota realizzato nel parcheggio pubblico del centro sportivo di corso Berlinguer.

“Per noi – così afferma Nilde Moretti – infatti è fondamentale integrare l’adattamento agli effetti climatici spesso dirompenti alle politiche locali. Occorre condividere strumenti e buone prassi, che permettano di implementare efficienti misure di adattamento.”



“Solaro – continua – è stato scelto tra 5 comuni ed è uno dei due comuni dove è stato realizzato l’intervento pilota, volto a contrastare l’elevato rischio idraulico. Il progetto ha previsto la realizzazione di un apposito sistema di drenaggio per la riduzione dell’apporto di acque meteoriche in fognatura mista. Un’opera di ingegneria che si ispira alla natura per replicarne gli elementi in grado di migliorare la resilienza delle aree urbane. Solaro è così un caso di studio per altri territori”.

06112021