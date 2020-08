CARONNO PERTUSELLA- Filippo Migliorati difenderà ancora i pali della porta della Caronnese. Il giovane 2001 arrivato nel mese di dicembre lo scorso anno ha avuto poche chance causa covid per mettersi in mostra nella passata stagione ma ora vuole dimostrare il suo valore: “Sono felice di essere rimasto, sono a completa disposizione di mister Roberto Gatti e della società. Non vedo l’ora di dimostrare le mie potenzialità, voglio sicuramente migliorare la passata stagione e conquistare il posto sul campo”.

