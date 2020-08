SARONNO / GROANE / TRADATE – “Per il pomeriggio di oggi 10 agosto si conferma la previsione di temporali forti su Alpi, Prealpi e Appennino, con una possibile estensione di veloci eventi temporaleschi anche alle pianure centro-occidentali e su Laghi e Prealpi orientali. Attività convettiva

in generale attenuazione nella notte, ma con possibili fenomeni residui sulle zone orientali. Dalla tarda mattinata di martedì 11 agostoprevisti nuovi rovesci o temporali sparsi, con inneschi più probabili sui rilievi centro-orientali, in propagazione verso Sudest. Dal tardo pomeriggio possibili rovesci o temporali anche sulle zone occidentali. I fenomeni più significativi sono attesi su Alpi e Prealpi, ma non si escludono passaggi di rovesci o temporali, meno intensi o

più isolati, sulla pianura occidentale e l’Appennino. Altrove fenomeni convettivi meno probabili. Nella notte attività convettiva in generale attenuazione, ma con possibili deboli fenomeni residui sui rilievi settentrionali”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Mercoledì 12 agosto flussi umidi dai quadranti occidentali favoriranno nuove condizioni di instabilità pomeridiane e serali, con rovesci

o temporali (anche di forte intensità) sui rilievi, in possibile estensione alle pianure prospicienti. La previsione per mercoledì sarà rivalutata dal Centro funzionale nella mattina di domani 11 agosto

