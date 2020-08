Calcio mercato, l’Ardor Lazzate (Eccellenza) si potenzia col portiere Bozzato

LAZZATE – Il portiere classe 2002 è ufficialmente un giocatore dell’ Ardor Lazzate. Il direttore sportivo Marco Proserpio è riuscito a portare alla corte di Bonazzi il giovane portiere. Tommaso è cresciuto nel settore giovanile del Ac Milan, per 8 stagioni prima di approdare in quest’ ultima nel Monza.

Ecco la breve intervista comparsa sul sito ufficiale dell’Ardor Lazzate.

Come è stata la tua crescita e quali sono state le sue esperienze?

“Ho fatto 8 stagioni al Milan, da quando avevo 8 anni fino all’U16 e ho sempre giocato titolare tranne l’ultimo anno che ho giocato l’ultima parte della stagione, diciamo quasi 160 presenze nei vari campionati, senza contare tornei e amichevoli”

Quali i tuoi ricordi?

“Sempre nel Milan, in U15 siamo arrivati ai quarti di finale nazionale persi contro la Roma”. “In U16 invece siamo arrivati al secondo turno dei play off, persi purtroppo 1–0 contro l’Atalanta in una partita molto combattuta”

Ti ricordi qualche torneo?

“Per quanto riguardi i tornei invece nel corso degli 8 anni ne abbiamo vinti parecchi, tra cui uno giocato veramente bene a Sorrento, dove abbiamo fatto circa 28 gol subendone zero. E uno vicino a Madrid, vinto battendo Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona in finale, ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni”.

Dopo il Milan ?

“Ho fatto l’U17 e la Berretti al Monza, in U17 ho giocato spesso e poi purtroppo a fine stagione ho subito un brutto infortunio al polso, ho dovuto saltare tutta la prima parte della stagione e sono rientrato a fine gennaio quando poi hanno sospeso tutto”.

