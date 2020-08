Alla ricerca di Bice, cucciola di cane scomparsa a Saronno

SARONNO – Non è stata una piacevole serata quella di ieri sera, 18 agosto, per i padroni di Bice che alle 21, mentre passeggiavano, hanno smarrito la cagnolina, una cucciola di 9 mesi di razza Border Collie. L’animale è probabilmente fuggito dopo essersi spaventato in seguito ad un tentativo di aggressione da parte di un altro cane senza guinzaglio; Bice si è allontanata in zona Rovello Porro-Saronno tra i campi di granturco adiacenti alla ferrovia.

La cucciola è bianca e nera e nel momento in cui è fuggita indossava ancora la sua pettorina ed il suo guinzaglio rossi, è munita di microchip e di fronte a degli sconosciuti si comporta in modo molto diffidente poichè è stata adottata qualche settimana fa da un canile.

I padroni chiedono con gentilezza a chiunque capiti di avere notizie oppure possa fare qualcosa per ritrovarla, di chiamare Giulia al numero 3493362724 oppure Andrea al 3488742958 o ancora allo 0296751261 e sperano che la loro cagnolina Bice possa ritornare presto a casa con loro.

(foto di Bice)

