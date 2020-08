SARONNO / TURATE – Alle 14.30 di oggi incidente sull’autostrada A9 fra Saronno e Turate, in direzione nord e dunque verso Como: una autovettura è uscita di strada, per soccorrere il quarantenne che era a bordo, solo, del veicolo, sono intervenuti la polizia stradale ed una ambulanza della Croce rossa proveniente da Legnano. La mobilitazione dei soccorsi è stata immediata ma le conseguenze dell’accaduto sono state molto limitate, per l’automobilista che ha riportato solo alcune lievi escoriazioni, e per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale; è stato medicato direttamente in loco dal personale dell’autolettiga.

Gli agenti della polstrada si sono occupati di deviare il traffico, e consentire che i soccorsi avvenissero con la massima sicurezza. Modesto l’impatto sul traffico, la situazione si è ben presto risolta per il meglio. Da chiarire le cause del sinistro.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale allo svincolo di Turate dell’autostrada A9)

19082020