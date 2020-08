RIMINI – Le riflessioni della parlamentare locale del Varesotto, Maria Chiara Gadda di Italia viva, sul Meeting di Rimini che è in corso in questi giorni nella città della Romagna.

E’ iniziato il Meeting 2020 a Rimini, che da decenni é occasione di incontro e confronto per generazioni di persone provenienti da tutta Italia, ed è anche una finestra aperta sul mondo. Temi di attualità, ma anche riflessioni che difficilmente trovano spazio nel dibattito mediatico. Da quando sono parlamentare, ci ho partecipato con curiosità, e ne sono sempre tornata arricchita perché ho conosciuto persone motivate e perché è un luogo dove anche le posizioni più diverse trovano spazio di confronto. Questa é una edizione particolare, con il Covid-19 molte cose sono cambiate. A maggiore ragione é utile ragionare insieme sulle prospettive e sulle idee da mettere in campo, ed è per questo che a Varese ho deciso di sostenere una bella iniziativa che consentirà di partecipare anche a chi non potrà recarsi a Rimini.

