SARONNO / TRADATE – In zona sono stati scoperti a Saronno (+1) e Tradate (+1) gli ultimi casi di coronavirus, ieri.

Ecco il quadro, col numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 247 (246)

Caronno Pertusella 107

Tradate 130 (129)

Varese 326 (324)

Busto Arsizio 413

Gallarate 272

Nelle Groane sale, +1, Cesano Maderno.

Cesano Maderno 231 (230)

Limbiate 203.

Crescono i contagi da coronavirus, ieri sono stati +15 fra Varesotto e Comasco, e sale di +18 da sola la Brianza. Peggio di tutti fa la provincia di Brescia, con +28 nuovi casi in un giorno.

Quasi 11 mila i tamponi effettuati e +97 guariti e dimessi. Ma ci sono anche +174 nuovi casi, confermando il trend al rialzo degli ultimi giorni. Meno i ricoverati in Lombardia, scendono di cinque.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

22082020