Tennis serie C, il Ct Ceriano scalda i motori con due formazioni al via

CERIANO LAGHETTO – Mancano ormai poche ore all’avvio della fase regionale a gironi del campionato di Serie C 2020 e il Club Tennis Ceriano scalda i motori in vista del duplice impegno. Il club brianzolo nella competizione schiera sia un team maschile che uno femminile, entrambi con tutte le carte in regola per andare lontano. La squadra maschile è stata sorteggiata nel girone 8 insieme a Tennis Club Lecco, Olona 1894 Milano e Tennis Club Capriolo (Brescia). Esordio in casa fissato per domenica 30 agosto, sui campi sintetici del centro Robur di Saronno, contro il club milanese dell’Olona 1894 e poi altro match casalingo domenica 13 settembre contro il Tc Lecco. In mezzo la trasferta nel bresciano.

Per la squadra femminile, sorteggiata nel girone 1, le avversarie sono Quanta Club (Milano), Tennis Club Seregno e Csa Tennis Agrate. La prima in casa per le ragazze (che a differenza dei maschi andranno in scena sui campi cerianesi di via Campaccio) è fissata per domenica 6 settembre contro il Tc Seregno mentre l’esordio sarà subito la difficile trasferta di Milano contro il Quanta. “Sulla carta il girone maschile sembra alla nostra portata – spiega il presidente del Ctc, Severino Rocco – mentre quello femminile appare meno agevole. Come sempre però nello sport il verdetto sta al campo, e noi da parte nostra daremo sempre il massimo”.

25082020