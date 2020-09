Turate, domenica evento online per parlare di coronavirus

TURATE – “Il coronavirus è il nuovo protagonista di questa campagna elettorale. Non solo perché l’evoluzione della pandemia potrebbe condizionare l’affluenza al voto, ma perché la nuova Amministrazione dovrà adottare misure per la sua gestione e per fronteggiare gli effetti sanitari, sociali ed economici del contagio”.

Inizia così la nota con cui Leonardo Calzeroni annuncia l’evento online di domenica.

“Soprattutto è un problema di tutti e quello che accadrà dipenderà molto anche dai nostri comportamenti individuali e dal contributo che daremo alla prevenzione della diffusione del contagio. Ad una settimana dalla prevista riapertura delle scuole, parleremo di Coronavirus e prevenzione con i nostri candidati nel corso di un evento on line trasmesso in diretta sulla pagina facebook “democratici per Turate”, domenica 6 settembre alle 21.

Daranno il proprio contributo sull’argomento, portando la propria esperienza, testimonianza e competenza e rispondendo alle domande dei cittadini i candidati: Federico Gervasi, medico specializzato in Statistica Sanitaria e Biometria, Manuela Brasca tecnico di Istituto Medico Biologico, Sara Molteni laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche e Laureanda Magistrale in “Applied Experimental Psychological Sciences” con una tesi sui comportamenti durante la pandemia Covid-19.

Interverrà anche Giuseppe Imbalzano – Medico e Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ex Direttore Sanitario in varie Asl e aziende ospedaliere. A moderare sarà Leonardo Calzeroni candidato Sindaco dei Democratici per Turate

I cittadini possono anticipare le domande scrivendo alla mail: [email protected]