Solaro, messaggio di sindaco e assessore alla riapertura scuole infanzia

SOLARO – Nel giorno della riapertura delle scuole dell’infanzia sul territorio di Solaro, l’assessore all’Educazione Monica Beretta ed il sindaco Nilde Moretti si rivolgono alle famiglie ed ai piccoli alunni solaresi con un messaggio (foto) di benvenuto e di buon anno scolastico. Le scuole materne riprendono la loro attività in piena sicurezza, seguendo le nuove normative sul distanziamento sociale e le nuove direttive organizzative varate durante l’estate per la piena sicurezza dei bambini nell’accesso e nella permanenza all’interno degli istituti. Un lavoro che il Comune di Solaro ha svolto in sinergia con le quattro scuole dell’infanzia del territorio.

Sottolinea Monica Beretta, assessore comunale all’Educazione: “L’istruzione pre-scolare pone le basi per i futuri apprendimenti dei ragazzi. Un ruolo importante nel contrasto della povertà educativa. A Solaro i genitori possono scegliere tra una diversa offerta educativa due scuole materne statali e due scuole materne paritarie. Un augurio di buon inizio dell’anno educativo 2020/2021 va alle coordinatrici di plesso, le direttrici, al personale scolastico ed educativo che con impegno e passione per il proprio lavoro hanno permesso che oggi, i bambini e le bambine, ritornassero in presenza nelle scuole materne. Un augurio speciale ai più piccoli e ai propri genitori: i primi anni di vita del bambino, precedenti all’accesso alla scuola dell’obbligo, costituiscono una finestra di opportunità unica per l’apprendimento e lo sviluppo della propria personalità”.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “È stata un’estate più lunga del solito proprio per prepararci al meglio alla ripresa delle attività. Tra riunioni organizzative e incontri con i genitori, come amministrazione e come istituti scolastici abbiamo cercato le migliori soluzioni in rispetto delle nuove normative sul distanziamento, senza però che calasse il valore dei servizi offerti. Questo primo giorno di scuola per i nostri alunni delle materne sarà molto particolare, un momento che le famiglie ricorderanno a lungo, forse un pochettino di più anche per le circostanze che lo caratterizzano. Per questo mi rivolgo direttamente a loro, oltre che a tutto il personale, con uno speciale augurio di buon inizio di un percorso scolastico e di vita che possa aiutarli a crescere e a formarsi, con valori semplici ma forti all’insegna dell’unione e della condivisione”.

07092020