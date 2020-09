SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / TRADATE – Oggi incremento ovunque con la scoperta di nuovi contagi, nei principali centri del Varesotto. In salita a Saronno, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Tradate.

Ecco il riepilogo, tra parentesi il dato del giorno prima se è cambiato:

Saronno: 253 (251)

Caronno Pertusella: 110

Gerenzano: 34

Cislago: 32 (31)

Tradate: 136 (135)

Varese: 350 (349)

Busto Arsizio 438 (431)

Gallarate 290 (289)

Invece +4 nei principali centro delle Groane, e +1 a Tradate.

Risalgono, assieme ai tamponi effettuati, i casi scoperti in Lombardia di contagio al coronavirus, e fra Varesotto, Comasco e Brianza se ne contano +68.

Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,3 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

08092020