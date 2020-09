LIMBIATE – Per quanto riguarda i principali centri delle Groane, oggi si registra un ulteriore incremento del dato di Limbiate, +1 che porta il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia a 217. Invariati i numeri di Cesano Maderno, che rimane a 247 persone contagiate dall’inizio delle pandemia.

Ecco il riepilogo, che include anche le altre principali località della Brianza; tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni:

Limbiate 217 (216)

Cesano Maderno 247

Monza 1.218

Desio 344 (343)

Seregno 303

Lissone 291 (290)

Brugherio 286

Vimercate 248

Giussano 199 (198)

Carate Brianza 195

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione in un ospedale, da parte dell’Esercito)

09092020