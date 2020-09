Elezioni 2020: Maria Chiara Gadda con il candidato sindaco Gilli

ROMA – “Impegnata a Roma per il voto di fiducia sul Decreto semplificazioni non mi è stato possibile essere ieri sera a Saronno al teatro civico ““Giuditta Pasta” insieme a Matteo Renzi e al nostro candidato sindaco Pierluigi Gilli. Il voto era importante per il Paese e per l’attuazione di misure innovative, contenute nel Piano Shock di Italia viva, per cui battiamo da mesi. Sono idealmente lì con tutti voi”. Lo sottolinea Maria Chiara Gadda, parlamentare locale del Varesotto, alla Camera dei depututi, di Italia viva.

Al teatro “Pasta” Renzi ieri sera ha fatto il pienone, con 350 presenti, il massimo possibile nella sala saronnese con le regole del “distanziamento” contro la diffusione del coronavirus; i posti sono andati rapidamente esauriti già nei giorni scorsi. Il candidato sindaco Pierluigi Gilli per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre è sostenuto dalla lista civica Con Saronno, Italia viva, Azione, + Europa e Unione italiana.

(foto: la parlamentare locale di Italia viva, Maria Chiara Gadda)

10092020