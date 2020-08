SARONNO – Anche il candidato sindaco Pierluigi Gilli interviene, con un “sì”, sulla proposta di Augusto Airoldi, a suo volta candidato primo cittadino, di tornare a istituire in città la figura del medico scolastico in funzione anti-covid.

Leggo l’intervento del candidato Augusto Airoldi circa la necessità di un medico scolastico per dare un contributo alla prevenzione e alla lotta al Corona Virus. Le premesse della proposta sono assolutamente condivisibili: il Comune, in questo momento di crisi sanitaria, ha il dovere di agire in ogni modo per tutelare la sua comunità, con particolare riguardo ai più fragili ed esposti, i bambini e i ragazzi, inseriti per forza in aggregazioni sensibili. Condividiamo, pertanto, l’idea di istituire, a spese del Comune, un team di medici “scolastici”, che potrebbero operare in supporto come già fanno gli psicologi nell`ambito dell’apprezzato progetto RA.DI.CI