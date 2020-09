SARONNO – Ultimo test prima del via ufficiale alla stagione calcistica: stasera il Fbc Saronno (1′ categoria) affronta per una “sgambata” la formazione della Gerenzanese (2′ categoria) in un test nel quale nessuno guarderà al risultato ma che costituirà una prova generale per entrambi i team.

Incontro originariamente previsto sul terreno dei gerenzanesi ma che invece si giocherà al centro sportivo Matteotti della saronnese via Sampietro, inizio alle 20.30. Si tratta di una partita che verrà disputata a porte chiuse, in ottemperanza alle norme anti-covid che non prevedono la presenza di pubblico per allenamenti e gare amichevoli, a meno di seguire un protocollo specifico (ed anche dai contorni non del tutto chiari) come la prevendita dei biglietti e l’assegnazione di posti nominativi. Anche stavolta si giocherà dunque a porte chiuse, mentre per ora non sono note le decisioni del Barbaiana, che ospiterà domenica (alle 15.30) il Saronno per la prima partita di Coppa Lombardia. Il Saronno è reduce dalla sconfitta in amichevole con la Pro Azzurra Mozzate.

