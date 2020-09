SARONNO / TRADATE / LIMBIATE / VARESE – Prosegue il trend al rialzo, per quanto riguarda i nuovi casi covid sul territorio. Anche ieri incrementi si sono registrati in tutti i grandi centri della zona.

Ecco il riepilogo, tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni:

Saronno: 255 (254)

Caronno Pertusella: 111 (110)

Gerenzano: 34

Cislago: 32

Tradate: 138

Varese: 356 (351)

Busto Arsizio 447 (442)

Gallarate 296 (293)

Laveno Mombello 215

Malnate 171

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 113

Gorla Minore 89

In Brianza:

Limbiate 218 (217)

Cesano Maderno 249 (247)

Monza 1.220 (1.218)

Desio 344

Seregno 305 (303)

Lissone 294 (291)

Brugherio 289 (286)

Vimercate 248

Giussano 199

Carate Brianza 195

Ieri sono stati +55 i nuovi casi covid nelle province di Varese, Brianza e Como, confermando il trend al rialzo degli ultimi giorni.

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+116), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.391) con 245 casi positivi per una percentuale pari all’1,4 per cento. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati.

11092020