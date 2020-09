LIMBIATE – E’ stato aperto a fine agosto il cantiere in centro cittadino che porterà alla messa in sicurezza di alcuni incroci pericolosi.

Il progetto è quello dell’incidentalità, finanziato da Regione Lombardia (che contribuirà con 196 mila euro), che ha un costo complessivo di 560.000 euro e che è stato approvato dalla giunta Romeo per migliorare la viabilità in punti a rischio incidenti.

In queste settimane il cantiere si è concentrato in corrispondenza della rotonda tra via Monte Bianco, via Monte Generoso e via F.lli Casati, che verrà trasformata in una rotonda “ad osso”, dopodiché i lavori interesseranno il tratto della via Monte Bianco che scende su piazza Cinque Giornate: la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della carreggiata che arrivi fino alla pensilina della metrotranvia, qui l’inserimento di un’isola spartitraffico, la realizzazione di un marciapiede anche tra via Zanetta e la rotonda Cinque Giornate. Infine, si provvederà alla sistemazione dell’attraversamento pedonale su viale Dei Mille, dopo l’incrocio di piazza Cinque Giornate.

(nella foto: i lavori alla rotonda di via Monte Bianco)