CISLAGO – Sono saliti i casi di positivi a Covid-19 a Cislago. Ad annunciarlo nella giornata di domenica 27 settembre in una nota ufficiale sulla pagina Facebook istituzionale è l’Amministrazione comunale.

“Si informa che, secondo le comunicazioni ricevute alla data odierna, nel nostro comune risultano nove casi di positività al Coronavirus. Di questi, due persone sono ricoverate in ospedale in condizioni non gravi, mentre sette sono in isolamento presso la propria abitazione. Sette di queste persone hanno oltre 50 anni, due meno di 25 anni”.

Insomma un bilancio della situazione del fronte del contenimento e della lotta al coronavirus declinato a livello cittadino.

Da tempo ormai l’Amministrazione rimarca l’importanza del rispetto da parte di tutti noi delle norme anti – covid, indossiamo la mascherina, obbligatoria nei luoghi al chiuso, mentre all’aperto è obbligatoria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale (Ord. Reg. n.604 del 10/9/2020, https://www.lombardianotizie.online/ordinanza-10-settembre/).

(foto: il municipio di cislago)

28092020