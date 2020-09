I seminaristi di Venegono in pellegrinaggio al Santuario di Saronno

SARONNO / VENEGONO INFERIORE – I seminaristi del seminario arcivescovile di Venegono Inferiore erano presenti nei giorni scorsi al Santuario della Beata vergine dei miracoli di Saronno, per un momento di pellegrinaggio.

E’ un momento che ha costituito l’inizio dell’anno seminaristico per i giovani del biennio. Per tutti una occasione di raccoglimento e preghiera ma anche per ammirare le bellezze artistiche che sono racchiuse all’interno del tempio sacro di piazza Santuario a Saronno, opera d’arte di grande valore che richiamano abitualmente visitatori da tutti il mondo.

Il complesso del Santuario fu edificato in tre tempi: la parte rinascimentale dal 1498 al 1516 comprendente l’abside, il presbiterio, l’antipresbiterio, la cupola col tiburio ed il campanile; nel 1556 si procedette ad un allungamento di tre campate su tre navate con l’aggiunta della sacristia; infine dal 1570 agli inizi del 1600 furono aggiunte altre due campate ed eretta la facciata.

(foto: un momento della visita dei giovani seminaristi del seminario arcivescovile di Venegono Inferiore all’interno del Santuario della Beata vergine di Saronno. Il pellegrinaggio ha segnato l’inizio dell’anno seminaristico)

28092020