LIMBIATE – Grande successo per la prima edizione della Groane Family Walk, promossa domenica scorsa 27 settembre dal comune di Limbiate, attraverso l’infaticabile lavoro del gruppo della Limbiate che Cammina, insieme all’associazione A.A.Autismo.

Alla partenza si sono ritrovate poco meno di 200 persone, molti bambini con le loro famiglie anche dal gruppo Anffas di Milano, tutti entusiasti della camminata nel verde del Parco delle Groane. Il percorso è stato piuttosto suggestivo e in piena sicurezza, grazie alla presenza delle GEV del Parco e degli uomini della Protezione civile. “Come sempre – ha spiegato l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Claudio Ceschini – devo ringraziare il gruppo mitico della Limbiate che Cammina che ha seguito tutta l’organizzazione, ma anche le Guardie del parco e la nostra Protezione civile, che ci hanno seguiti nel percorso. Un piacere avere con noi i rappresentanti di Anffas, la presidente Rossella Collina, e Livio Tangi”.

Al termine della camminata, il pranzo con la risottata preparata dal gruppo della Limbiate che Cammina e il pomeriggio insieme, all’aperto, nel verde dell’azienda agricola “La Quercia” di via Valcamonica, tra i cavalli e i giochi allestiti per l’occasione, all’insegna di quel messaggio di sensibilizzazione nei confronti dell’autismo e delle disabilità più in generale che è stato il motore di avvio dell’iniziativa.

