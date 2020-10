SARONNO – Scoperto un nuovo caso covid oggi a Saronno, +1.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato di ieri se è cambiato:

Saronno: 278 (277)

Caronno Pertusella: 119 (117)

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 150

In Lombardia sono ancora in aumento i casi di coronavirus: oggi 520 i nuovi positivi con 21.569 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,4 per cento. Rassicuranti i dati della terpia intensiva: oggi i pazienti ricoverati sono fermi a 40. In aumento, invece, i dati della terapia subintensiva, che salgono di 19 unità.

Si alzano anche i decessi, che oggi vedono un +5.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

07102020