CERIANO LAGHETTO – E’ andata all’opposto rispetto al Fbc Saronno che ha perso a tavolino la prima partita del campionato di Prima categoria per avere fatto giocare un calciatore squalificato: l’Asd Ceriano Laghetto ha invece vinto a tavolino la partita sul campo persa 2-0 a Menaggio, proprio perchè anche i comaschi avevano fatto scendere in campo un calciatore squalificato dalla scorsa stagione.

Ecco il dispositivo del giudice sportivo Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Aia, Edoardo Piazza, con la collaborazione di Enzo Di Martino e Giordano Merati:

gara del 27/ 9/2020 Menaggio 1920-Ceriano Laghetto

Dato atto che la società Ceriano Laghetto con nota a mezzo mail in data 28-9-2020 ore 11,43 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo mail e fax rispettivamente in data 28-9-2020 ore 18,23 e ore, 11,56 ha depositato il ricorso in ordine alla gara in oggetto ribadito con raccomandata qui pervenuta in data 30 sett 2020. Col ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché ha fatto partecipare il calciatore Gabriele Gorla nato il 24-3-1996, i posizione irregolare in quanto squalificato (espulso nella gara Rovellasca 1910 – Victor B. del 16-2- 2020 come da CU del CRL nº36 del 20-2-2020.

Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Menaggio ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 2 partecipando attivamente alla gara. Pertanto il calciatore in questione non avendo scontato la squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Menaggio non ha fatto pervenire controdeduzioni. Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.

delibera

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

a) di comminare alla società Menaggio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Menaggio l’ammenda di 100 euro;

c) di squalificare il calciatore Gabriele Gorla della società Menaggio per, una gara ulteriore.

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/11/2020 il dirigente accompagnatore Francesco Battaglia della società Menaggio;

e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

