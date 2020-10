CARONNO PERTUSELLA – Si terrà ancora in modalità telematica la convocazione straordinaria del consiglio comunale di Caronno Pertusella, programmata per giovedì 15 ottobre alle 21.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1.Bilancio finanziario 2020/2022. Comunicazione prelievi dal fondo di riserva;

2. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per servizi di pulizia e sanificazione degli uffici comunali durante l’emergenza epidemiologica per covid-19. Autorizzazione della liquidazione della spesa ordinata in difformità dei principi contabili;

3. Trienni 2020/2021. Variazione al bilancio: terza manovra correttiva;

4. Adozione della variante al piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n 12 per l’inserimento nello strumento urbanistico del “progetto di piano particolarizzato di attualizzazione del Parco del Lura”;

5. Approvazione della variante parziale del piano di governo del governo del territorio del comune di Caronno Pertusella per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabili lungo l’area sud del comune da parte del Parco Lura. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

6. Risposta ad interrogazione presentata dal gruppo consiliare “lista cittadina – Fratelli d’Italia” avente ad oggetto: “Palazzetto dello Sport”.

