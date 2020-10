SARONNO / VARESE / COMO – “Nella terza settimana dalla riapertura delle scuole, dal 28 settembre al 4 ottobre 2020, sono stati registrati, in ambito scolastico, 17 nuovi casi di positività al covid (15 studenti e 2 operatori)”. Lo comunica l’Ats Insubria, competente anche per il territorio di Saronno.

Le classi coinvolte sono state 16, di cui 1 classe di una scuola dell’infanzia nel territorio di Varese (nessuna nel comasco), 5 delle scuole primarie (2 a Como e 3 a Varese), 3 delle scuole secondarie di primo grado (1 a Como e 2 a Varese) e 8 classi degli istituti di secondo grado (4 a Como e 4 a Varese).

Gli studenti interessati da misure di quarantena, nel medesimo periodo, sono stati complessivamente 357, 133 nel territorio di Como, 224 in quello di Varese. Gli operatori posti in isolamento fiduciario sono stati 12.

Ats Insubria rinnova “l’invito al rigoroso rispetto delle principali norme igieniche di prevenzione, con particolare attenzione anche all’ambito familiare, che appare quello in cui più spesso si verifica il contagio transgenerazionale, con il rischio di colpire soggetti più fragili per via dell’età avanzata”.

09102020