Sindaco Moretti e assessore Talpo celebrano i 10 anni dalla scomparsa di Adriano Ferretto

SOLARO – Durante il pomeriggio dell’8 ottobre, il sindaco di Solaro Nilde Moretti e l’assessore allo sport Christian Talpo si sono dati appuntamento con la famiglia di Adriano Ferretto, storico presidente della società di pesca sportiva del Villaggio Brollo. Sono passati esattamente dieci anni dalla scomparsa dell’uomo e per questa ragione il sindaco e l’assessore hanno deciso di ricordarlo consegnando alla moglie e ai figli una targa di riconoscimento dei tanti anni spesi nell’ambito del volontariato cittadino, attività che, seguendo le orme del padre, continua ad essere portata avanti dagli stessi figli. Ospite speciale per l’occasione l’ex sindaco Renzo Moretti, con il quale per anni c’era stata una profonda amicizia ed un’importante collaborazione istituzionale.

Sulla targa è stata riportata la scritta: “Famiglia, lavoro e pesca erano il cuore della tua vita. Nessuno potrà mai dimenticarti”.

Le associazioni di Solaro – ha affermato Nilde Moretti, sindaco di Solaro – sono un valore importante e imprescindibile della nostra realtà cittadina. Questa amministrazione intende continuare a sostenerle affinché possano continuare ad essere un punto di riferimento per giovani e meno giovani, famiglie e semplici cittadini, nei momenti di svago e di comunità.

