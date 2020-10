Caronno Pertusella, cade in azienda: arriva l’elisoccorso

SARONNO – Allarme, nel fine settimana, per una caduta accidentale di un uomo di 34 anni, avvenuta all’interno di un’azienda in via Galilei a Caronno Pertusella. Episodio accaduto alle 15 dell’altro giorno, sul posto immediato l’arrivo di una pattuglia della polizia locale caronnese e di una ambulanza della Croce azzura, su richiesta del personale della ditta.

La decisione è stata poi quella di fare intervenire anche l’elisoccorso, proveniente da Como; con l’elicottero il ferito è stato infine trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano per le cure del caso, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Come detto, comunque, si sarebbe trattato di una caduta accidentale da parte del trentaquattrenne.

(foto di archivio: l’elisoccorso durante un precedente intervento nella zona per una emergenza sanitaria. Solitamente a Saronno e circondario opera l’elisoccorso di Milano o di Como)

12102020