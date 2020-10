SARONNO – Tre incidenti sule strade del Saronnese nel fine settimana. Sabato pomeriggio alle 17 all’incrocio tra corso Italia e via Carcano a Saronno è stato investito un uomo di 41 anni, non ha comunque riportato gravi lesioni anche se è stato comunque trasportato con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Desio per essere medicato.

Alle 22.20, invece, scontro auto-moto in via Marconi all’incrocio con via Filippo Reina, sempre a Saronno: il motociclista è caduto a terra ma si è presto ripreso, ha riportato solo alcune lievi contusioni. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale ed una autolettiga della Cri che ha provveduto al trasporto all’ospedale di Saronno.

Infine, ad Uboldo in via 4 novembre alle 18.45 altro scontro auto-moto, un 17enne è rimasto contuso ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale di Legnano per essere medicato. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio.

(foto archivio)

