SARONNO – Ieri pomeriggio a latere dell’iniziativa per la pace il sindaco Augusto Airoldi ha richiamato tutti i cittadini saronnesi a rispettare “in modo rigoroso” le normative anticovid.

Non solo l’appello. Da oggi la polizia locale realizzerà una serie di interventi di controllo e sensibilizzazione per invitare i saronnesi a rispettare le normative dal divieto di assembramento all’obbligo di indossare la mascherina. L’obiettivo non sarà fare verbali o multe ma informare i cittadini e invitarli a rispettare le regole.

“Ho chiesto alla polizia locale – spiega il primo cittadino – di operare in moral suasion nei confronti dei cittadini. Purtroppo i contagi stanno salendo. Dobbiamo evitare di trovarci in situazioni ancor più complesse. Invito tutti, a partire da giovani ed anziani a collaborare con questa necessità di essere il più possibile ligi alle norme anticontagi. Dobbiamo fare il massimo tutti insieme per evitare che la situazione peggiori”.

Ma cos’è la moral suasion? “E’ una persuasione morale autorevole – spiega la Treccani – che si propone di orientare scelte e comportamenti”.

(foto archivio: controlli della polizia locale)

12102020