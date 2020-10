SARONNO – Mentre la catena umana della pace colorava piazza Libertà, domenica 11 ottobre gli scout di Saronno hanno portato informazione in piazza Schuster. Il giorno successivo alla giornata internazionale per la salute mentale, gli scout stabiliscono il loro banchetto nelle vie del centro per informare la cittadinanza su un tema sensibile: la salute e la malattia mentale.

“La coincidenza con la giornata internazionale per la salute mentale è stata solo una coincidenza. – comunica Mauro Petrozzino, scout – Ogni anno facciamo qualcosa di questo genere per portare informazione tra temi non molto conosciuti: quest’anno abbiamo lavorato tutto l’anno sulle malattie mentali, ci siamo informati per sensibilizzare le persone. ”

Presente al banchetto un “memory informativo” colorato, posto ai piedi della bancarella. Ma non solo: anche consigli di libri e film che trattano della tematica, schede informative su artisti come Van Gogh o Alda Merini, affetti da malattie mentali.

Non mancano video informativi, visibili in loop dal computer al banchetto.

A spiegarlo ai presenti, Chiara del clan De Sfoos: “Abbiamo pensato di portare due video per mostrare cosa c’è oltre alla malattia mentale: nel primo si vedono alcuni dipinti e poesie realizzati da persone con malattie mentali durante la quantantena, Luigi e Mariangela. Il secondo presenta immagini di un artista che ha messo su tela alcune malattie mentali, accompagnate da spiegazioni da manuale di ciascuna malattia, proprio per dare un’idea più precisa di cosa ciò comporti.”

Non manca un riferimento locale: parte del banchetto è stata dedicata all’unita psichiatrica dell’ospedale di Saronno, fondatrice del Cra (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza), che si occupa di dare la possibilità a persone affette da disturbi mentali di socializzare e partecipare ad attività ricreative.

(in foto: il banchetto degli scout e le attività proposte)

14102020