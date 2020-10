Le aprono la portiera con la macchina in corsa per rubare la borsa, è successo all’Esselunga di Solaro

SOLARO – Il furto risale a ieri sera ma lo spavento rimane anche oggi per la vittima dello scippo avvenuto nel parcheggio dell’Esselunga di Solaro alle 20.30 circa. La donna era appena risalita in macchina ed era già ripartita quando due persone le hanno aperto la portiera per sottrarle la borsa. Racconta lei stesso l’accaduto: «Non sono una sprovveduta, ho riposto il carrello con la mia borsa a tracolla e solo quando sono salita in auto l’ho riposta sul sedile anteriore passeggero. Ero appena partita quando mi hanno aperto la portiera e preso la borsa. Fortunatamente i due tossici scappando in sgommata e contromano su una Punto nera, non hanno investito nessuno. Sembrava di vivere su un set cinematografico». Bottino risicatissimo, giusto qualche euro. «Pago sempre con la carta, proprio per evitare inconvenienti di questo genere». La vittima subito dopo il furto è tornata alle casse per chiedere aiuto ai dipendenti di Esselunga ed ha chiamato per bloccare le carte. Ma dopo una ventina di minuti circa la borsa è stata ritrovata abbandonata e carabinieri hanno chiamato per annunciare il ritrovamento. «Racconto quello che mi è accaduto volevo spiegare la dinamica del furto per mettere in guardia chiunque come me possa andare a fare la spesa, ma ci tengo anche a ringraziare il personale dell’Esselunga ed in particolare l’anonimo cittadino che ha riportato la borsa ai carabinieri».

