MILANO – Un aumento dei casi di oltre il 100 per cento in un solo giorno: dati estremamente preoccupanti, quelli diffusi ai media come anticipazione del report giornaliero in arrivo nel tardo pomeriggio da parte di Regione Lombardia: si parla di 4126 nuovi casi accertati in sole ventiquattro ore, ovvero più del doppio di ieri. E dato quasi doppio per quanto riguarda la provincia di Milano.

In Regione risulta che siano stati eseguiti 36.416 tamponi contro i 21.726 del giorno prima. Più tardi il dato delle singole province e dei centri principali.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21102020