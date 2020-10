ROVELLO PORRO – Grave incidente stradale domenica pomeriggio sulla strada provinciale 31, la continuazione della saronnese via Larga in territorio di Rovello Porro. Il sinistro è avvenuto alle 18 nei pressi della rotonda dove si trova il supermercato Unes: una vettura ha investito un ragazzo di 15 anni in bicicletta, che a quanto pare stava pedalando in direzione Saronno. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi, è arrivata l’ambulanza e l’automedica, e poi la decisione è stata quella di richiedere il supporto anche dell’elisoccorso, che è arrivato da Como ed è planato in un terreno agricolo adiacente.

Il ferito è stato quindi trasferito con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, al momento dell’arrivo al nosocomio varesino le sue condizioni sono apparse critiche. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di quella di Cantù. I militari del comando canturino indagano ora sulla dinamica del sinistro, anche al fine di risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

25102020