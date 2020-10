SARONNO – Grande successo, sabato scorso, per l’edizione 2020 della tradizionale castagnata promossa dai volontari dell’Avis che in piazza Libertà hanno cotto le caldarroste. Con tantissimi cittadini che hanno deciso di fare sosta allo stand allestito dall’Avis accanto all’aiuola dove ci sono i pennoni con le bandiere.

“Diciamo 150.000 volte grazie! Tante sono state le caldarroste distribuite oggi: 150 chilogrammi a tantissimi di voi che ci siete venuti a trovare oggi al nostro gazebo in piazza. Grazie di cuore per il grande affetto che sempre di dimostrate!” il commento degli avisini. Si è trattato della ventiduesima edizione di questo evento, che davvero costituisce un classico autunnale per la città di Saronno: “E’ stata una giornata autunnale, ideale per mangiare le castagne intorno al fuoco! Naturalmente, in completa sicurezza, nel rispetto delle norme anti contagio contro il coronavirus”.

(foto: alcuni momento della giornata di Avis dedicate alle caldarroste, nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

