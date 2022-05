x x

CISLAGO – All’auditorium del paese l’altro ieri si è tenuta la lezione sul volontariato e sul ruolo di Avis e Aido nella nostra comunità, volta a sensibilizzare i ragazzi al valore del dono.

“Un appuntamento ormai abituale, che ha subito una pausa forzata a causa della pandemia,ma che è stato bello poter riprendere a fare. Un confronto sempre arricchente per entrambi, tra le molte curiosità dei ragazzi e la loro capacità di stupirci. Non ci aspettavamo l’applauso finale, è stata una bella sorpresa anche per noi” dicono i volontari che hanno incontrato i ragazzi.

L’Avis è l’associazione dei donari di sangue, l’Aido è l’associazione donatori organi.

