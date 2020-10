CISLAGO – Pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale sulla situazione Covid a Cislago.

Si comunica che, al momento in cui si scrive, il numero di persone positive al Coronavirus sul territorio comunale è pari a 85 unità, con un incremento netto da domenica scorsa di 24 unità, così suddivise per fasce di età:

– 0-25 anni: 24 positivi (+3 da Domenica), circa 29% del totale dei positivi

– 26-50 anni: 29 positivi (+12 da Domenica), circa il 34% del totale dei positivi

– 51-65 anni: 21 positivi (+6 da Domenica), circa il 25% del totale dei positivi

– oltre 65 anni: 11 positivi (+3 da Domenica), circa il 12% del totale dei positivi

Degli attualmente positivi, cinque persone sono ricoverate in ospedale, nessuna in terapia intensiva, mentre le altre sono asintomatiche o presentano sintomi lievi e sono poste in isolamento fiduciario.

In generale molti dei nuovi casi sono famigliari di individui già noti come positivi, mentre il numero di contagi nelle fasce più a rischio è al momento relativamente contenuto.

Dall’inizio dell’emergenza, risulta la seguente situazione:

– Totale Contagiati: 144 (+31 da Domenica)

– Totale Guariti: 54 (+7 da Domenica)

– Totale Attualmente Positivi: 85 (+24 da Domenica)

– Totale Deceduti: 5 (invariato)

Si raccomanda ancora una volta la massima attenzione, sul sito e sulla pagina Facebook del comune sono state pubblicate alcune informative che è opportuno conoscere e mettere in pratica.