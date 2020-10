SARONNO – Ieri sera l’ospedale di Saronno è stato inserito tra quelli in “stress” per il forte afflusso di persone. Ma qual’è la situazione sul fronte dell’emergenza Covid del presidio di piazzale Borrella.

Il punto arriva dalla conferenza stampa organizzata dall’Ats a cui hanno partecipato anche i vertici dell’azienda ospedaliera Valle Olona di cui fa parte il presidio di Saronno.

Al momento sono ricoverati 71 pazienti per il covid e di questi 5 si trovano in terapia intensiva. E per quanto riguarda i nuovi accessi? Ci sono 25 persone con sintomatologie riferibili al covid in attesa di una valutazione.

Attualmente sono oltre 500 i pazienti Covid negli ospedali del Varesotto. Le direzioni strategiche di Sette Laghi e Valle Olona stannno riconvertendo nuovi spazi anche in altri ospedali perchè la capacità ricettiva si sta esaurendo.

