SARONNO – Trentatre classi in quarantena fiduciaria di cui 11 alla scuola Rodari. E’ il quadro degli istituti scolastici saronnesi tracciato dal sindaco Augusto Airoldi nelle ultime ore.

Il primo cittadino, come annunciato dopo l’incontro con i dirigenti scolastici, sta monitorando la situazione dei vasi plessi presenti in città che ospitano i piccoli delle materne, gli alunni delle elementari e gli studenti delle medie.

Complessivamente sono 33 le classi i cui studenti, a causa di un caso di positività tra i compagni o i docenti, sono costretti a restare in isolamento. Sorvegliata speciale la scuola elementare Rodari di via Toti al quartiere Prealpi dove ad essere in isolamento sono 11 classi sulle 17 di cui è formato l’istituto.

Da qui la decisione presa dall’Amministrazione, in accordo con la dirigenza, di realizzare una sanificazione straordinaria. L’intervento è stato realizzato ieri e si concluderà oggi “in modo che – ha concluso il sindaco – lunedì i ragazzi, i docenti e i personale non docente possano tornare a scuola con una maggiore tranquillità”.

foto archivio)

01112020