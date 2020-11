BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Da domani, sabato 7 novembre e fino a data da destinarsi, saranno accorpate le Pediatrie degli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio.

All’ispedale di Gallarate rimane attivo il solo Punto nascita e il Pronto soccorso pediatrico, con la presenza di un’ambulanza dedicata per gli eventuali, necessari trasferimenti. La Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio prenderà in carico i pazienti di quella gallaratese e tutti i bambini e adolescenti di cui è necessario il ricovero. Il fine della riorganizzazione aziendale è liberare risorse infermieristiche, che possano essere impiegate per l’emergenza Covid” spiegano dalla Asst Valle Olona, che gestisce anche l’ospedale di Saronno.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: l’ospedale di Busto Arsizio)

06112020