Covid, i contagi: la pandemia rallenta a Rovellasca

ROVELLASCA – Sono attualmente 130 le persone positivi a Rovellasca, il totale dei casi dall’inizio della pandemia ha così raggiunto i 292. Nel corso dei mesi sono state registrate 153 guarigioni mentre in tutto 9 sono stati i decessi. Sono questi gli ultimi dati sull’andamento dell’emergenza coronavirus in paese, aggiornati a ieri e diffusi dall’Amministrazione comunale.

Settimana scorsa i “casi attivi” erano 138, e 99 sono le persone guarite; e 7 erano i decessi. In tutto negli ultimi giorni il saldo dei nuovi casi scoperti in paese è di +48 (da 244 a 292).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

25112020