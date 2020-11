SARONNO – Il liceo scientifico statale “Grassi” di Saronno? Una delle migliori scuole italiane! La “certificazione” è venuta dalla Fondazione Agnelli, che come ogni anno ha stilato la “classifica” dei migliori istituti italiani. E per il “Gibì”, come lo chiamano spesso i suoi studenti, non è una novità trovarsi al top. In tutta la zona, nella graduatoria stilata dalla fondazione, il liceo di via Benedetto Croce, diretto da Mara Girola, si è posizionato al quinto posto assoluto, migliorando ulteriormente il piazzamento del passato.

Il liceo cittadino, una vera istituzione saronnese, è intitolato a G.B. Grassi, ovvero Giovan Battista Grassi, nato a Rovellasca nel 1854, medico, zoologo, botanico, entomologo e accademico. Studiò all’allora collegio Stucchi di Saronno e divenne scienziato notissimo.

(foto archivio: una immagine del liceo scientifico “G.B. Grassi” di via Benedetto Croce a Saronno. L’istituto è da sempre all’avanguardia ed è anche una delle scuole più “popolose” ed apprezzate della città)

27112020