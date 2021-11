x

SARONNO – Come ogni anno il polo scolastico saronnese si conferma eccellenza. Ancora una volta gli istituiti cittadini sono in vetta alla classifica Eduscopio stilata dalla Fondazione Agnelli.

Sono ben 8 gli istituti del polo saronnese che si collacano nelle top ten, divise per indirizzo, della zona tra Varese e Milano.

Nella classifica delle migliori scuole sono presenti il liceo Legnani, il liceo Grassi e il liceo paritario dell’istituto Orsoline.

Entrando nel dettaglio tra i licei classici il Legnani arriva al secondo posto tra le scuole della provincia di Varese a al quarto di quelle del milanese. Per le scienze umane ottiene una medaglia d’argento nel milanese e il quarto posto tra quelle del varesotto. Per l’indirizzo linguistico quinto posto varesotto e settimo milanese.

Terzo posto nella classifica “scientifica” di Varese per il Grassi che in quella milanese è quinta. Buon risultato anche per l’indirizzo scienze applicate che conquista un secondo posto nel milanese e il quinto a varese.

Nell’indirizzo linguistito le Orsoline svettano ottenendo il secondo posto nel Varesotto e il primo nel milanese.

L’Itc Zappa, l’itis Riva, l’ipsia Parma e il Prealpi e il Castelli sono tutti nella classifica delle 10 migliori scuole tra Varese e Milano.

Per quanto riguarda l’indice di occupazione dei diplomati: nel Vareseotto lo Zappa è sesto e il Riva secondo. Il Prealpi è decimo nel milanese e quinto nel varesotto, il Parma è ottavo nel Varesotto e il Castelli decimo. In vetta il Parma che conquista il primo posto per indice di occupazione sia considerando gli istituti milanesi che quelli varesotti.