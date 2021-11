x

SARONNO – “Un successo della qualità scolastica saronnese e non ci sono altre parole per commentare i dati resi pubblici dalla Fondazione Agnelli attraverso la classifica Eduscopio. Sono quasi dieci infatti gli istituto scolastici della nostra città che si collocano sul podio tra le migliori scuole del territorio Milanese e Varesino nelle rispettive categorie. Sono infatti ben 8 gli istituti del polo saronnese che si collocano nelle top ten delle eccellenze, divise per indirizzo, della zona tra Varese e Milano; considerando che nel lavoro della Fondazione Agnelli sono state coinvolte oltre 7.500 scuole a livello nazionale, confrontando i successi nel mondo del lavoro o dell’università di 1.267.000 diplomati nelle varie scuole, significa che Saronno crea giovani del e per il futuro, con una preparazione di alto livello formativo”. Lo ricorda la lista civica di maggioranza Con Saronno.

Proseguono dalla civica: “Tra i licei, il Grassi, il Legnani e l’istituto Orsoline hanno ottenuto posti di prestigio, riconosciute tra le migliori scuole del territorio tra Milano e Varese; questo ci impone doverosamente di ringraziare chi, a Saronno, si occupa di istruzione, gli insegnanti e gli stessi alunni, anzitutto, per il loro impegno in prima linea; ma ringraziamo anche chi segue i ragazzi fin dalla più tenera età con l’istituzione Zerbi, guidata dalla nostra Lisalberta Castaldi, che sta svolgendo un lavoro importante e profittevole, così come l’Assessore all’istruzione, Gabriele Musarò, che con la sua esperienza ha saputo rinnovare l’aspetto amministrativo nelle scuole e rafforzare la condivisione e socialità anche in questo tragico periodo di pandemia.Come “Con Saronno”, lista civica di centro nella maggioranza, il Presidente Gilli, il Segretario Leva e tutto il Direttivo siamo molto soddisfatti per i risultati del sistema scuola a Saronno, all’ottenimento dei quali, nell’ambito delle competenze comunali, la guida di Musarò e Castaldi sta concorrendo efficacemente e con spunti innovativi. Rimarchiamo la nostra determinazione a fare della cultura, della socialità e dell’istruzione i punti di forza della nostra Saronno anche per il futuro, soprattutto per i giovani, e confermiamo il nostro impegno costante nell’amministrazione cittadina al fianco, leale, del sindaco Augusto Airoldi”.

