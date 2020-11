SARONNO – La città degli amaretti si conferma un punto di riferimento per l’istruzione di secondo grado: le scuole superiori saronnesi sono protagoniste, anche quest’anno, nella classica delle scuole superiori dell’hinterland di Milano e di Varese che preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Si tratta del progetto Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli.

Il portale è un valido strumento per l’orientamento: la qualità di ogni istituto è stabilita in base a rigorosi criteri di confronto. I migliori istituti per chi ha vuole intrapendere la carriera universitaria sono valutati in base all’indice FGA: l’indicatore che considera la velocità nel percorso di studi in base alla percentuale di crediti universitari ottenuti e la qualità nell’apprendimento analizzando la media dei voti agli esami. Gli istituti migliori nell’offrire ai loro studenti maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sono invece quelli con l’indice di occupazione più alto, ovvero la percentuale degli ex studenti che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dalla maturità.

LICEI

Tra i primi dieci posti nella classifica delle migliori licei dell’hinterland di Milano e in provincia di Varese conquistano postazioni importanti nei diversi indirizzi il liceo Legnani, il Grassi e il liceo dell’istituto Orsoline di San Carlo.

SCIENTIFICO

Guardando le classifiche si scopre che il Grassi è al quarto posto tra i licei scientifici della provincia di Varese e al settimo posto tra quelli dell’area milanese. In città brilla anche l’indirizzo scienze applicate grazie al Grassi che si classifica secondo nell’area milanese con le Orsoline settime. I due istititi spiccano anche in ambito varesino con il Grassi sul podio e le Orsoline decine.

CLASSICO

Eccellenza anche per il liceo Legnani che in provincia di Varese conquista il secondo posto e nell’area milanese è sesto. Per quanto concerne le scienze umane il Legnani è al terzo posto in ambito varesino con le Orsoline settimane. Le performance migliorano se si considerano le scuole dell’hinterland di Milano qui l’istituto di via Carso arriva al secondo posto.

LINGUISTICO

Considerando la provincia di Varese le scuole saronnese ottengono ottimi risultati grazie al sesto posto delle Orsoline e al quarto dei Legnani che in ambito milanese resta nella top ten con un sesto posto.

ISTITUTI PROFESSIONALI

Anche su questo fronte la classifica premia il polo saronnese con istituti professionali nella top ten varesina e milanese. A brillare l’Itc Zappa, l’Itis Riva, l’Ipsia Parma, l’istituto Prealpi e il collegio Castelli. Se il Riva è al primo posto del proprio indirizzo il Prealpi e lo Zappa sono rispettivamente quarto e quinto tra gli istituti ecnico-economico del Varesotto e del Milanese. Per le scuole professionali il Prealpi ottiene il quinto posto nel Varesotto, mentre il Collegio Castelli l’ottavo; nel Milanese il Prealpi raggiunge il settimo posto della classifica. Ai vertici il Parma che conquista la vetta nell’hinterland di Milano e il secondo in quello di Varese.