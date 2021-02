SARONNO – Lavori in corso nel centro storico: non stanno certo passando inosservati e proprio nelle ultime ore sono entrati nel vivo con importanti demolizioni. Il riferimento va al progetto che cambierà completamente il volto di via Caronni, nella zona a traffico limitato. E’ un senso unico, e gli interventi stanno riguardando il lato “destro” della strada. In fondo, alla curva che poi consente di immettersi in via Caduti della Liberazione, è ormai a buon punto il cantiere per la realizzazione di un nuovo caseggiato; mentre gli ultimi interventi di demolizione stanno riguardando la parte delle vecchie case a ringhiera, ormai irrecuperabili, che erano collocate più vicine all’intersezione con via Taverna.

Buona parte del vecchio complesso è stata abbattuta, e sulle macerie questa mattina “svettava” una ruspa intenta a rimuovere le macerie. A seguire si passerà alla ricostruzione, sorgeranno nuovi alloggi e spazi commerciali.

(foto: la ruspa impegnata nelle demolizioni in via Caronni)

02022021