SARONNO – Cittadino fortunato, ha giocato al Superenalotto ed ha vinto più di 50 mila euro: è successo ieri, con una giocata effettuata al “Bar Jolly” di via Frua, con una cinquina che ha fruttato per l’esattezza 50.253,94 euro. In tutto sono stati 4, in Italia, che hanno centrato la cinquina mentre nessuno ha ottenuto il 5+1 ed il 6 che avrebbe fruttato il jeckpot milionario. Il montepremi totale del concorso ha raggiunto i 104 milioni di euro, nell’ultima estrazione sono stati distribuiti 365 milioni con le vincite “immediate” da 25 euro; poi ci sono stati i 4 premi da cinquantamila euro, 656 prime da 318 euro (per hci ha fatto 4) ed altri primi minori.

Ma chi è stato il fortunato vincitore a Saronno? In questi casi la privavy dell’interessato viene sempre rispettata ed il bar di via Frua si trova in un punto di passaggio, verso il vicino ospedale ed il comasco, e quindi non è detto che il premio sia finito proprio ad un saronnese.

(foto archivio)

03022021