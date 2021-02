SARONNO – “I due marocchini che sabato hanno seminato il panico a Saronno piombando sulla folla in corso Italia con un’autovettura rubata, sfiorando la strage, se la sono cavata con li arresti domiciliari! Sono amareggiato, disgustato, incazz…to!” Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, da era iniziato l’inseguimento finito quindi nella zona pedonale di Saronno, e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia, è davvero un fiume i piena.

“Non oso immaginare come possano sentirsi i nostri ragazzi in divisa che hanno lavorato per giorni, settimane, mesi per liberarci dalla piaga dello spaccio e che sabato avevano messo a segno l’operazione che poi aveva portato all’inseguimento. Hanno rischiato la propria incolumità, qualcuno di loro è rimasto anche ferito, per fortuna in modo non grave. Tutto lavoro vanificato per leggi inadeguate a contrastare la tremenda piaga della droga! Provo orrore, ma non molliamo oppure è la fine!”

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

