Sbatte con l’auto contro il palo della luce e fugge: via la patente

LIMBIATE – E’ stato rintracciato a Varedo, dov’era domiciliato, il 35enne italiano che lunedì 1 febbraio è finito con la sua auto contro ad un palo della pubblica illuminazione ed è fuggito.

Nella tarda mattinata di lunedì al comando di piazza Cinque Giornate è arrivata la segnalazione di un incidente in via Verdi: un’auto, una Citroen C3 azzurra, era finita contro un palo. Nel tempo in cui la pattuglia si portava sul posto, il conducente aveva abbandonato il veicolo e si era dato alla fuga.

L’indagine svolta dal comando di polizia locale ha permesso di rintracciare l’intestatario del veicolo, 35enne residente ad Alessandria, che poi è risultato domiciliato a Varedo. Raggiunto dagli agenti, all’uomo sono stati contestati la fuga e l’abbandono dell’auto, punite con la sanzione e con il ritiro della patente.

