LIMBIATE – E’ fissata per mercoledì prossimo 10 febbraio l’audizione che porterà il sindaco di Limbiate in commissione Sanità e Politiche a parlare del fallimento Odos Service.

La società è specializzata in odontoiatria ospedaliera e sociale, ha sede a Monza ma gestiva 45 poli ambulatoriali sul territorio nazionale (oltre 800 operatori alle sue dipendenze), tra cui quello ubicato all’interno del Corberi a Limbiate.

E’ stato lo stesso primo cittadino limbiatese a richiedere un confronto in Regione Lombardia a seguito del fallimento della società nel mese di ottobre, come da decreto del Tribunale di Monza. “La chiusura repentina del servizio – ha spiegato il sindaco Antonio Romeo – ha causato l’interruzione dei percorsi di cura, con conseguenti disagi sia per la salute dei pazienti sia per le perdite economiche dovute a prestazioni già pagate e mai realizzate. Ritengo quindi importante un confronto con la commissione regionale che si occupa dell’argomento”.

All’incontro parteciperanno anche due rappresentanti delle Acli locali, coinvolte dallo stesso sindaco di Limbiate. A dimostrazione della preoccupazione generale, l’intervento sulla questione anche del Circolo di Limbiate del Pd: “Grazie alla collaborazione con i consiglieri regionali Carlo Borghetti e Gigi Ponti, stiamo seguendo con attenzione il caso della Odos e dei pazienti dei poliambulatori di Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Desio e Brugherio”.

05022021

(nella foto il presidio Corberi)